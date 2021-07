Kate Middleton

È uscita dall’autoisolamento, dopo un contatto con un positivo al Covid, appena in tempo per partecipare alle finali di Wimbledon e alla finale di Euro 2020 a Wembley

Weekend denso di impegni per Kate Middleton, che ha presenziato alle finali del torneo di tennis e al match conclusivo degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. La fine della quarantena e dell’autoisolamento della duchessa di Cambridge ha creato anche qualche polemica perché, secondo alcuni media britannici, non avrebbe concluso i 10 giorni di autoisolamento previsti attualmente nel Regno Unito, in caso di contatti con un positivo. Kensington Palace aveva annunciato l’isolamento di Kate lo scorso 5 luglio, ma non era stato precisato quando c’era stato il contatto con il positivo al Covid.

Kate Middleton tra Wimbledon e Wembley

Kate Middleton è apparsa comunque in splendida forma ed è stata tra i protagonisti, sugli spalti, della finale maschile a Wimbledon, tra Novak Djokovic, entrato nella leggenda vincendo per la sesta volta sull’erba britannica, e l’italiano Matteo Berrettini. La duchessa di Cambridge, che è la patrona della All England Lawn Tennis Club, indossava un abito rosa ed era assieme al padre Michael.

Ad assistere alla finale maschile a Wimbledon c’era anche Tom Cruise, che si è concesso il bis presenziando anche in tribuna a Wembley per il match tra Italia e Inghilterra. Assieme all’attore statunitense, per assistere alla finale di Euro 2020, anche numerosi vip, tra cui David Beckham e Kate Moss.

Tanti anche i rappresentanti politici: il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Premier Boris Johnson, oltre al Principe William (che è anche presidente onorario della Federcalcio inglese), la moglie Kate e il primogenito George. Tom Cruise era seduto non distante da David Beckham con cui ha festeggiato al momento del gol inglese, a pochi minuti dall’inizio.

