Harry e Meghan

La Ong “Population Matters” premia il Duca e la Duchessa del Sussex che hanno ridotto “il loro impatto sull'ambiente”

La scelta di Harry e Meghan di non avere più di due figli è “illuminata”. Lo ha evidenziato la Ong “Population Matters”, organizzazione che ha “premiato” il Duca e la Duchessa del Sussex che, con la loro scelta, hanno ridotto “il loro impatto sull’ambiente”.

L’organizzazione, infatti, promuove il controllo delle nascite al fine di raggiungere “una popolazione sostenibile” e ha evidenziato come la scelta di Harry e Meghan, genitori dei piccoli Archie (2 anni) e Lilibet Diana, appena nata, possa rappresentare un “modello comportamentale per altre famiglie”.

Harry e Meghan, solo due figli: esempio per altre famiglie

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle riceveranno un vero e proprio premio per la loro “scelta illuminata”, uno “Special Award” insieme ad altre nove persone, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione. Per ciascuno di loro ci sarà anche un premio in denaro, da 500 sterline, da devolvere a un progetto di beneficenza. Harry e Meghan avevano dichiarato pubblicamente, tempo fa, in un’intervista a “Vogue Uk”, la loro intenzione di avere solo due figli.

“Scegliendo e dichiarando pubblicamente l’intenzione di limitare la loro famiglia a due, il Duca e la Duchessa del Sussex stanno dando una mano ad assicurare un futuro migliore ai loro figli e stanno anche dando l’esempio ad altre famiglie”, ha spiegato un portavoce della “Population Matters”, secondo quanto riportano i media britannici. “Avere una famiglia più piccola riduce l’impatto sulla Terra e dà una possibilità a tutti i nostri figli, ai loro figli e alle future generazioni di prosperare su un pianeta sano”, hanno precisato ancora dalla Ong.

