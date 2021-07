Federico Zampaglione è pronto alle nozze con Giglia Marra, la festa molto probabilmente in Puglia

Il frontam dei Tiromancino, che è anche regista e scrittore, porterà insomma all’altare la bella Giglia fra poche settimane: “Prima che lo sappiate in altri modi, ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”, ha scritto. Lo stesso messaggio è stato postato anche dalla sua fidanzata: “Prima che lo sappiate in altri modi, ve lo diciamo noi: ad agosto Federico e io ci sposiamo”.

Lanelle scorse settimane aveva confidato il desiderio di convolare a nozze una volta che fosse finita, o si fosse almeno allentata, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. I due non hanno ufficialmente svelato né la, né il luogo, ma è probabile che il matrimonio venga celebrato in, terra natale dell’attrice.

L’amore tra Zampaglione e Marra è nato quattro anni fa: “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la miaAnna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha, forse per la”, aveva raccontato lei. E ora, finalmente, il giorno più atteso si avvicina.