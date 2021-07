Emma Marrone

Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa dal tour ‘Fortuna Live 2021’ e rilassarsi qualche giorno, mostrando con orgoglio il suo fisico

nuovo tour, Emma Marrone si gode l’estate. La cantante salentina è al mare, in barca, da dove posta scatti della sua vacanza, mostrandosi orgogliosa del suo bikini “imperfetto”. Tra una data e l’altra del suosi gode l’estate. La cantante salentina è al mare, in, da dove posta scatti della sua vacanza, mostrandosi orgogliosa del suo”.

Nelle foto che pubblica sui social la 36enne si fa vedere con un due pezzi rosso che le sta benissimo. Emma mostra un look totalmente naturale, senza un filo di trucco, mettendo in risalto un corpo tonico e snello, nonostante qualche impercettibile difetto che non crea alcun problema alla cantante.



“Sono le imperfezioni a fare la differenza…bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”, scrive su Instagram, rispondendo anche a qualche hater. “Sono le imperfezioni a fare la differenza…bisogna lavorare sul proprioe sulla propria! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”, scrive su Instagram, rispondendo anche a qualche hater.

Emma Marrone e il body positivity

serenità. Emma si è presa una pausa di qualche giorno dal suo tour ‘Fortuna Live 2021’ (che registra il tutto esaurito) e ha così deciso di allontanarsi dal frastuono e di rilassarsi in barca, da dove sfoggia le sue curve senza alcuna paura: la cantante si trova con un gruppo di amici e passa le giornate navigando, tuffandosi nel mare cristallino e prendendo la tintarella. L’artista conferma di stare bene con se stessa e si gode quindi tutta la sua. Emma si è presa unadi qualche giorno dal suo(che registra il tutto esaurito) e ha così deciso di allontanarsi dal frastuono e diin, da dove sfoggia le sue curve senza alcuna paura: la cantante si trova con un gruppo di amici e passa le giornate, tuffandosi nel mare cristallino e prendendo la

Anche lei è dunque una paladina del body positivity: “La perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso. Ci sono persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro”.

