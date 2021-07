Charlene di Monaco

La moglie del principe Alberto è ancora bloccata nella sua terra d’origine e mostra foto malinconiche mentre videochiama i suoi bambini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Le ultime sue foto pubblicate sui social risalivano a circa un mese fa. La principessa Charlene di Monaco, adesso, è tornata a mostrarsi, postando alcuni scatti dal Sudafrica dove al momento vice ancora in isolamento con la sua famiglia di origine, lontana dal marito Alberto e dai suoi bambini, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene ha pubblicato una serie di scatti dove appare in alcuni momenti di vita quotidiana. Sorridente ma anche malinconica, Charlene Wittstock mostra anche una foto mentre fa una videochiamata con i suoi figli. E la caption della gallery recita: “Trascorrere del tempo con Jacqui e Bella, fare le coperte per l’asilo della porta accanto. Auguratemi buona fortuna!”.

Charlene di Monaco lontana dalla famiglia

Charlene di Monaco è lontana dal Principato da mesi. Partita per il Sudafrica nella primavera scorsa per seguire alcune cause umanitarie, Charlene è rimasta bloccata nella sua terra d’origine a causa di un’infezione per la quale ha dovuto subite anche un intervento alla testa.

A fine giugno era stato lo stesso portavoce dalla famiglia reale a specificare che Charlene aveva “subito procedure multiple e complicate per aver contratto un’infezione cha ha preso gola, naso e orecchio a maggio”.

Il mese scorso il principe Alberto è volato da lei con i loro due gemelli, per starle vicino. La coppia, il 1 luglio 2021, ha festeggiato 10 anni di matrimonio: per l’occasione nel Principato sono stati emessi quattro francobolli commemorativi che ritraggono i reali monegaschi il giorno del “Sì”, il 1 luglio 2011.

