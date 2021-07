L'assistente sociale che segue la cantante ha chiesto al tribunale la nomina di un legale privato e scelto da Britney Spears

La triste vicenda dellaconfermata dal giudice susi arricchisce di un nuovo capitolo. Un’assistente sociale incaricata di seguire la cantante, Jodi Montgomery, ha chiesto alla Corte della California dialla ex reginetta del pop diunper porre fine alla sua tutela di suo padre Jamie.

Montgomery segue il caso di Britney Spears dal 2019, 11 anni dopo l’istituzione della tutela, perché all’epoca l’artista fu ritenuta incapace di prendere consapevolmente le proprie decisioni.

Proprio per questo il co-tutore della donna, che è incaricata di seguirla nelle sue decisioni personali, ha chiesto al giudice che finalmente lei possa scegliere un avvocato che possa combattere per ridarle la piena indipendenza. “Dopo 13 anni seguita da un avvocato nominato dal tribunale, la signora Spears vuole selezionare il proprio legale”, ha scritto l’assistente sociale.

Nel frattempo Jamie Spears, il padre-tutore, non ha parlato pubblicamente della dura battaglia giudiziaria nelle ultime settimane.

In un documento depositato in tribunale anche la madre di Britney,, ha chiesto al giudicedi “ascoltare i desideri di sua figlia. Come primo passo richiede rispettosamente un’ordinanza che conceda aildiil proprioprivato”, si legge nel documento.