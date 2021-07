Arisa

Dopo l’addio, nel marzo scorso, la cantante è stata avvistata con l’agente dello spettacolo, suo ex fidanzato

Nuovo ritorno di fiamma per Arisa e Andrea Di Carlo. Questa volta sarebbe stato proprio il manager ad essere tornato alla carica. Lo ha fatto prima di tutto con una foto pubblicata su Instagram e la caption: “Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme. Dammi il tuo cuore, baby”, citando il brano di grandissimo successo di Sangiovanni, “Lady”.

Successivamente, poi, in molti hanno notato come i due, negli ultimi tempi, si trovassero negli stessi posti. Recentemente, ad esempio, entrambi hanno pubblicato scatti mentre si godevano il relax e le bellezze a largo dell’isola di Capri e a Napoli.

Arisa canta “Psyco”: “Devo essere indipendente dall’amore”

Dopo un lungo tira e molla, dunque, Arisa e Andrea si starebbero riavvicinando. La cantante e coach di “Amici” ha pubblicato di recente il nuovo singolo “Psyco”: “Una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica ‘Psyco’ solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia”, ha spiegato la stessa cantante ligure.

Arisa, dunque, non parla direttamente della sua vita privata ma nei fatti pare che si stia facendo di nuovo trascinare dall’amore. La cantante e Andrea Di Carlo erano insieme dallo scorso dicembre, poisi sono lasciati a marzo ma non sono nuovi ai ritorni di fiamma.

