Via social la compagna del difensore della Juventus e della Nazionale azzurra evidenzia quanto le manchi il marito

Lui è pronto a scendere in campo con gli azzurri, nella finale di Wembley contro l’Inghilterra, a Euro 2020. Lei è carica per supportarlo e tifare, ma ammette che la mancanza si fa sentire, molto. Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari si scambiano, a distanza, messaggi d’amore anche via social, con post e commenti affettuosi.

Martina, ex modella, manifesta in maniera ironica con una storia su Instagram anche la mancanza fisica del marito. “Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica del pane“, ha scritto in una storia, scherzando con i suoi follower.

L’attesa, comunque, è quasi finita visto che alla Nazionale italiana manca soltanto l’ultima grande sfida, la finale di Wembley, domenica, contro l’Inghilterra. “Vogliamo fare qualcosa di storico, una grande prestazione e poi vedremo come finirà”, ha detto lo stesso Bonucci e di certo Martina con i piccoli Lorenzo, Matteo e Matilda sarà la prima a dare tutto il suo supporto al difensore e alla squadra.

Chi è Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci

Martina Maccari, 36 anni, nata in provincia di Siena, è un’ex modella. Oggi si dedica alla sua famiglia e ha gestito per alcuni anni un blog personale, Lo Zoo di Zoev, dove raccontava la sua vita quotidiana e le sue esperienze.

Martina è molto attiva sui social, ironica e trasparente e di recente ha lanciato un nuovo progetto editoriale, “Nèttare”, attraverso il quale racconta storie di vita attraverso testimonianze e interviste.

Martina e Leonardo si sono conosciuti nel 2008, si sono sposati nel 2011 e hanno tre figli Lorenzo, Matteo e Matilda. Nel 2016 la famiglia ha dovuto affrontare un momento difficilissimo, con la malattia del piccolo Matteo. “Quando ne parlo dico sempre che per noi è stato un dono. È strano da sentire, ma ci ha aperto gli occhi su quello che non ci saremmo mai aspettati”, ha raccontato la stessa Martina nel 2019 nel corso della trasmissione di Raffaella Carrà “A raccontare comincia tu”.

“La famiglia ti dà stabilità e ti aiuta nei momenti di difficoltà. Nella carriera ce ne sono tanti. Nei momenti di crisi devi trovare la forza di ancorarti a qualcosa e andare avanti”, aveva ricordato in quell’occasione Leonardo Bonucci.

