Robert Lewandowski

Il calciatore polacco si è fermato a giocare in piazza con alcuni ragazzini, tra l’entusiasmo e il tifo della folla

Smaltita la delusione per l’eliminazione nella prima fase di Euro 2020 con la Polonia, Robert Lewandowski, 32 anni, si sta godendo le vacanze in Italia, precisamente in Sardegna, assieme alla moglie Anna e alle figlie, le piccole Klara e Laura.

Scatti di famiglie e paesaggi meravigliosi postati sui social testimoniano le loro ferie. Ma non solo belle spiagge e mare cristallino per il calciatore del Bayern Monaco: l’attaccante, infatti, non ha rinunciato a dare due calci al pallone.

Robert Lewandowski gioca in piazza con i bambini

Non si è trattato di un allenamento, semplicemente Lewandowski si è fermato a giocare in piazza con alcuni bambini che stavano, appunto, giocando a pallone. È stata la stessa moglie Anna, atleta e personal trainer, a postare alcune stories su Instagram, condivise, poi, dallo stesso campione polacco.

Lewandowski ha così giocato circondato da ragazzini che tentavano di contrastarlo e rubargli la palla. L’ospite inatteso al match improvvisato in piazza ha, in poco tempo, attirato i passanti, che si sono trasformati in tifosi e hanno incoraggiato i giocatori, come fossero allo stadio.

