Jennifer Garner e Ben Affleck

L’attrice condivide la serenità dell’ex marito e tutti e due lavorano per il “bene dei figli”

Jennifer Garner “è felice” che l’ex marito Ben Affleck abbia ritrovato l’amore con Jennifer Lopez. Lo ha rivelato una fonte vicina all’attrice al magazine “ET”. Jennifer “può dire di essere felice”, ha specificato la fonte, aggiungendo che le famiglie stanno “andando d’accordo“.

Jennifer Garner e Ben Affleck, ottimi rapporti

Jennifer Garner e Ben Affleck sono stati sposati per oltre 10 anni, e hanno tre figli: Violet (15 anni), Seraphina (12 anni) e Samuel (9 anni) e hanno sempre mostrato di essere rimasti in buoni rapporti anche dopo la separazione.

Jennifer Lopez ha invece due gemelli di 13 anni, Emme e Maximilian, avuti con l’ex marito Marc Anthony. “Le famiglie di J.Lo e Ben stanno andando molto d’accordo e stanno facendo uno sforzo per affrontare le cose con calma quando si tratta dei figli”, ha rivelato ancora la fonte a “ET”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, presto la convivenza

L’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, nel frattempo, continua ad andare a gonfie vele. “Jennifer è “così felice con Ben. Lui è così rilassato e la fa ridere senza sosta. È premuroso, dolce, ma non è competitivo con lei quando si tratta delle loro carriere”, ha detto ancora la fonte, che ha confermato che la coppia sta progettando di andare a vivere insieme.

“Hanno così tanto in comune ed è come se non avessero mai concluso la loro relazione anni fa. Hanno ripreso esattamente da dove avevano interrotto”, ha concluso l’insider, ricordando che i Bennifer erano stati fidanzati dal 2002 al 2004.

