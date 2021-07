Kylie Minogue

Kylie Minogue si è mostrata con alcune immagini su Instagram che dimostrano quanto sia sempre al top

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie Minogue (@kylieminogue)

regine del pop mondiale, famosa ovunque per la sua energia e la sua presenza scenica. Kylie Minogue ha dimostrato che nulla è cambiato e che a È una delledel, famosa ovunque per la suae la sua presenza scenica.ha dimostrato che nulla è cambiato e che a 53 anni è ancora bellissima.

L’artista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di immagini che la mostrano mentre salta, avvolta da un body attillato che mette in risalto il suo fisico perfetto.

“Sono quasi decollata”, scherza la cantante commentando il post. Per raggiungere questi risultati la star australiana si allena costantemente, non lasciando mai nulla al caso.

Proprio questa forza di volontà ha fatto di lei una delle popstar più conosciute al mondo. Un successo che ha creato problemi a sua sorella, Dannii, da sempre preoccupata di stare al passo con la sua popolarissima parente. Kylie Minogue e la rivalità con Dannii Per molti anni Dannii è stata una star in Australia, grazie alla sua partecipazione al popolare spettacolo di varietà ‘Young talent time. Ma, nel Regno Unito, era conosciuta solo per la sua carriera nelle soap opera e per essere la sorella minore della superstar Kylie.

In una recente intervista, la donna ha ammesso di aver sofferto molto quella rivalità: “Venivo dall’Australia, dove sono cresciuta in Tv e dove tutti mi conoscevano per ‘Young talent time’. Poi sono andata a Londra e sono diventata la ragazza di ‘Home and away’, oltre che la sorella di Kylie“.

Oggi, però, le due donne hanno un bellissimo rapporto e Danii tifa per quella sorella un po’ ingombrante ma capace di portare la sua musica in ogni angolo del pianeta. E di restare una ragazzina dal corpo perfetto anche a 53 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata