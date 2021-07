Julia Roberts e Danny Moder

L’attrice statunitense ha condiviso un raro selfie con il marito, in occasione del loro anniversario di matrimonio

Ha condiviso sui social una fotografia con il marito per allontanare ogni voce su una possibile crisi. Julia Roberts e Danny Moder hanno festeggiato 19 anni di matrimonio e… “Abbiamo appena iniziato!”, ha scritto l’attrice statunitense su Instagram.

Un selfie in spiaggia per Julia e Danny, direttore della fotografia, che non compare spesso sui social e tra gli scatti della moglie. I due si sono incontrati sul set del film “The Mexican” nel 2000 e si sono sposati il 4 luglio 2002 a Taos, nel New Mexico.

Un selfie che scaccia via tutte le voci di una possibile crisi tra i due, messe in circolazione da alcuni tabloid statunitensi che definivano l’attrice, premio Oscar, stanca delle continue “buffonate” del marito, azioni “spericolate” che avrebbero potuto influenzare negativamente i figli della coppia. Julia Roberts e Danny Moder hanno tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, e Henry.

Julia Roberts, Danny Moder e il video incriminato

Nel maggio scorso Danny ha pubblicato un video sui social, nei quali il loro figlio 13enne andava in skateboard lungo una strada piuttosto pericolosa. Il video ha suscitato un’ondata di critiche e di commenti indignati di genitori che ammonivano Moder e lo accusavano di mettere in pericolo i propri figli.

Da qui l’idea che proprio sull’educazione dei ragazzi potessero esserci delle divergenze con la moglie Julia. Adesso il post su Instagram e il selfie scacciano ogni dubbio sull’amore e cancellano definitivamente le voci di crisi.

