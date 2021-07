George Clooney e Amal Alamuddin

L’attore, la moglie e i figli, si stanno godendo pace e relax a Villa Oleandra, tornati dopo quasi due anni a causa della pandemia

George Clooney è tornato in Italia e si gode le vacanze nella sua Villa Oleandra, a Laglio, sul lago di Como, in compagnia della moglie Amal e dei figli, i gemelli Ella e Alexander. Clooney mancava dalla sua dimora italiana, con la famiglia, da tempo. Non era più riuscito a tornare, infatti, a causa della pandemia.

George e Amal sono stati fotografati e hanno posato per alcuni scatti in uno dei loro ristoranti preferiti. Felici e rilassati, i coniugi Clooney hanno concesso foto ricordo ai presenti, alcune condivise dagli stessi proprietari del locale su Instagram. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, la famiglia Clooney sarebbe in Italia già dal alcune settimane, ma i primi scatti “mondani” sono recenti.

George Clooney, la prima volta in Italia dopo due anni

George e Amal “non hanno trascorso del tempo sul Lago di Como l’anno scorso. È la prima volta che tornano in Italia in due anni”, ha rivelato una fonte alla rivista “People”. “Sembrano entusiasti di essere tornati. Gli amici che non hanno visto durante la pandemia sono molto felici che siano tornati”, ha aggiunto l’insider.

Non solo. Clooney avrebbe ricevuto anche un particolare omaggio dal Comune di Laglio. Una statua che può ammirare direttamente dalle finestre di Villa Oleandra, realizzata dall’artista Vito Valentino Cimarosti durante il Simposio di Scultura che si è svolto proprio a Laglio.

