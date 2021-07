Federica Nargi

Federica Nargi e Costanza Caracciolo hanno tifato per l'Italia da Formentera insieme con Alessandro Matri e Bobo Vieri

Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono insieme a Formentera. Proprio sull’isola delle Baleari, le due ex Veline hanno deciso di guardare insieme la partita Italia-Spagna, festeggiando poi la vittoria degli Azzurri al fischio finale. sono insieme a. Proprio sull’isola delle Baleari, le due ex Veline hanno deciso di guardare insieme la partita, festeggiando poi la vittoria deglial fischio finale.

Le due artiste hanno fatto il tifo per tutta la partita e poi, dopo l’ultimo rigore decisivo, si sono scatenate mostrando una gioia immensa. Con loro, naturalmente, anche i compagni di vita ed ex calciatori Alessandro Matri e Bobo Vieri.

gridato di gioia per l’Italia al termine del match. Costanza Caracciolo ha invece alzato le braccia al cielo. Incontenibili anche Vieri e Matri. Federica Nargi, euforica, hadiper l’Italia al termine del match. Costanza Caracciolo ha invece alzato leal. Incontenibili anche Vieri e Matri.



Insomma, la cena è stata una vera e propria rimpatriata nel segno della Nazionale e si è conclusa con un accesso alla finale di Insomma, la cena è stata una vera e proprianel segno della Nazionale e si è conclusa con un accesso alla finale di Euro 2020 che ha regalato felicità a tutta l’allegra comitiva, che si è lasciata andare alla festa nonostante Formentera si trovi in Spagna.

Federica Nargi, tifo sfrenato con Costanza Caracciolo

Poco male, Federica e Costanza non ci hanno pensato due volte a lanciarsi in cori e grida sfrenate e adesso già pensano alla finale in programma l’11 luglio a Wembley contro l’Inghilterra.

Le due ex Veline hanno applaudito l’impresa degli Azzurri di Mister Roberto Mancini da lontano, ma i cori da stadio nel locale si sono fatti sentire forti comunque.

Poi hanno cantato sulle note della nuova canzone della Atzei, ‘Straniero’. Nelle storie sul social le due hanno raccontato tutto e mostrato i loro sorrisi raggianti e quelli dei loro amici, impazziti di gioia.

