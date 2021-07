Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha spiegato cosa significhi per lei essere una donna di potere

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici del web più potenti del mondo e non ha alcun timore ad ammetterlo. “Sono una donna di potere e penso sia giunto il momento di fare la differenza”, ha detto in una recente intervista concessa al ‘Corriere della Sera’. è una delledel web piùdele non ha alcun timore ad ammetterlo. “Sono una donna die penso sia giunto il momento dila”, ha detto in una recente intervista concessa al ‘Corriere della Sera’.

La fashion blogger e influencer si definisce una “boss baby”’ e spiega il perché: “Per me è importante sentirmi allo stesso tempo ‘boss’ e ‘baby’, non rinuncio a nulla, né nel mio essere donna, né nel mio essere leader. Il fatto è che c’è ancora molta paura della leadership femminile. E ancora oggi resiste un’idea molto rigida di come si debba essere leader. Invece secondo me ci si può anche prendere meno sul serio: si può essere una vera boss lo stesso”.

Chiara Ferragni “boss e baby”

Chiara Ferragni ha anche precisato quale sia il suo ruolo: “Io posso essere un esempio positivo, anche in cose piccole, come rispondere a quelli che sotto a una mia foto in bikini scrivono commenti maschilisti come: ‘Da mamma e da imprenditrice non dovresti mostrarti così’. A un imprenditore che pubblica una foto in costume non scriverebbero mai la stessa cosa e credo sia giusto farlo notare”.

Chiara ha, insomma, un’idea molto precisa della leadership: “A me piace vedere donne forti. Siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda la parità di genere, anche se il percorso da fare è ancora lungo. È vero, il Covid ci ha fatto fare dei passi indietro, ma è il momento giusto per fare dei cambiamenti”.

Chiara conclude: “Usare la propria influenza per promuovere un prodotto o collaborare con un brand è molto bello, ma penso che sia importante farlo anche per condividere dei valori e prendere posizione: è il momento della responsabilità sociale, di essere un po’ meno super partes e di battersi per le cause in cui si crede”.

