La Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è stata immortalata al volante di una Range Rover mentre guidava dal Castello di Windsor al Royal Windsor Horse Show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amber (@londontobrighton2662)

Non è passata inosservata la Regina Elisabetta, che qualche giorno fa si è recata all’evento, uno dei suoi preferiti, guidando lei stessa la sua auto. Vestita in maniera informale, visto il contesto, la Regina si è mescolata agli altri visitatori per questo speciale evento privato, che mette in mostra cavalli e pony.

Royal Windsor Horse Show, la Regina Elisabetta sorridente e informale

Sua Maestà, 95 anni, è apparsa molto gioviale e felice di essere tornata al Royal Windsor Horse Show, annullato nel 2020 a causa della pandemia. L’ultima volta, nel 2019, c’era stata assieme al marito Filippo, scomparso nell’aprile scorso a 99 anni. La Regina Elisabetta era alla guida di un Range Rover, accompagnata dalla sua dama di compagnia Annabel Whitehead.

Un momento “incredibile”, hanno detto i fan che l’hanno vista, colpiti anche dalle dimensioni dell’auto, un grosso Suv: “Sembrava piccolissima al volante”, ha detto qualcuno dei presenti. La Regina ha, da sempre, un grande amore per i cavalli, l’equitazione e l’ippica.

Dall’età di tre anni ha preso lezioni di equitazione e, negli anni, ha posseduto diversi purosangue. Nel 2013 è diventata la prima monarca regnante a vincere la Royal Ascot’s Gold Cup grazie al suo purosangue, Estimate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata