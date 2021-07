Monica Bellucci

Monica Bellucci è apparsa sulla cover di Vogue Italia con la figlia nata dal matrimonio con Vincent Cassel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Monica Bellucci e la sua bellissima figlia Deva Cassel per la prima volta hanno condiviso una copertina. Le due donne hanno posato insieme per Vogue Italia, fotografate da Paolo Roversi, con indosso abiti di Dolce & Gabbana.

Il numero è dedicato alle sedicenni e così, in esclusiva mondiale, la diva 56enne e la sua primogenita avuta dall’ex marito Vincent Cassel hanno voluto regalare questo incantevole ritratto a due.



figlia, lasciando comunque l'inquadratura in primo piano a Deva.

“Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto: fare spazio a chi viene dopo non è cosa che siamo abituati a vedere spesso”, ha scritto nel suo editoriale il direttore Emanuele Farneti.

Monica Bellucci mamma orgogliosa

Anche papà Vincent Cassel è orgoglioso della cover e sui social ha sostenuto la figlia e la ex moglie. Monica ha poi rivelato: “Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio insieme e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia. Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora”.



L'attrice ha aggiunto: "Quando gioca al gioco della moda Deva si diverte e una parte di lei si esprime. Il fatto che metta un piede nel mondo degli adulti, frequentando al contempo la scuola che la riporta alla realtà, le sta dando equilibrio e sicurezza".

Del loro rapporto la diva umbra ha svelato: “Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso del pelo”.

A Deva, nata a Roma ma per metà francese, Monica parla esclusivamente in italiano. La ragazza la rende orgogliosa: “Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla”.

