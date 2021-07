Meghan Markle e il principe Harry

Catherine St-Laurent ha lavorato a stretto contatto con il Duca e la Duchessa del Sussex e li considera “potenzialmente molto influenti”

Lavorare per Meghan Markle e il principe Harry è stata una “incredibile esperienza. Lo ha rivelato Catherine St-Laurent, ex membro della “Bill & Melinda Gates Foundation” e, successivamente, a capo dello staff di Meghan e Harry, nonché direttore esecutivo della “Archewell Foundation”. Catherine St-Laurent ha rivelato a “The Cut” che il Duca e la Duchessa del Sussex hanno tutto il “potenziale per essere molto influenti”.

“È stata un’esperienza incredibile”, lavorare con Meghan e Harry, ha spiegato ancora Catherine St-Laurent. “Sono leader incredibilmente talentuosi e creativi. Sono grata di aver avuto l’opportunità di poter stare con loro nel loro viaggio. Il tempo che ho trascorso con loro è stato incredibilmente appagante”, ha aggiunto. “Penso che abbiano il potenziale per essere leader molto influenti e con un forte impatto sociale. Non vedo l’ora di continuare a fare parte del loro team”, ha detto ancora la donna.

Meghan Markle e il principe Harry, chi è Catherine St-Laurent

Catherine St-Laurent è diventata capo dello staff di Meghan e Harry nel marzo 2020, quando i due si sono dimessi dai loro ruoli reali e si sono trasferiti in California. Undici mesi dopo per Catherine è arrivato il compito nella Fondazione “Archewell”.

“È stato un privilegio lavorare a stretto contatto con il Duca e la Duchessa del Sussex, aiutandoli nel primo anno di vita della Fondazione Archewell. Sono profondamente orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono onorata di rimanere in qualità di consigliere”, ha concluso Catherine St-Laurent che adesso ha lanciato la Acora Partners, una società di consulenza sull’impatto sociale e filantropica.

