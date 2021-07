Goldie Hawn e Kurt Russell

Goldie Hawn è stata vista passeggiare mano nella mano con il suo compagno Kurt Russell

Goldie Hawn è ancora bellissima. In perfetta forma, come è sempre stata, l’icona del cinema mondiale si sta godendo le vacanze in Francia, insieme con l’inseparabile compagno Kurt Russell con il quale condivide la sua vita da 40 anni. A 75 anni compiutiè ancora. In perfetta forma, come è sempre stata, l’del cinema mondiale si sta godendo lein, insieme con l’inseparabile compagnocon il qualela sua vita da 40 anni.

L’artista è stata vista per strada a Saint Tropez con un abito floreale, un grosso cappello e un paio di sandali mentre passeggiava mano nella mano con l’amatissimo compagno. Entrambi sono sembrati più felici che mai.



La diva e Kurt Russell non si sono mai sposati ma sono comunque una delle coppie più longeve di Hollywood. Nel 2017, l’attrice ha rivelato come si è innamorata del collega. La diva enon si sono mai sposati ma sono comunque una delle coppie più longeve di Hollywood. Nel 2017, l’attrice ha rivelato come si èdel collega.

L’amore di Goldie Hawn

“Era così bello. Non avevo particolari mire su di lui. Ho capito subito che non era un donnaiolo”, ha detto. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1968 sul set di ‘The one and only, genuine, original family Band’. Ma è stato solo quando si sono trovati di nuovo sul set del loro secondo film, ‘Swing Shift’ del 1983, che i due hanno iniziato a frequentarsi.

“Quello che mi ha veramente colpita è stato quando ho guardato i miei figli quando venivano sul set e come lui si comportava con loro”, ha detto l’attrice. “Era fantastico, così naturale”. La coppia ha avuto un figlio, Wyatt Russell (33 anni). Goldie è anche madre di Oliver (43 anni) e Kate Hudson (41 anni).

