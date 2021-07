George Clooney

George Clooney e sua moglie Amal passeranno l'estate nella casa di famiglia sul lago di Como con i 2 figli e il cane

George Clooney è tornato sul suo amatissimo lago di Como con la moglie Amal. La coppia è stata avvistata durante una cena molto romantica nel ristorante Il gatto nero. è tornato sul suo amatissimocon la moglie. La coppia è stata avvistata durante una cena molto romantica nel ristorante Il gatto nero.

Amal, 43 anni, era elegantissima in un vestito blu scuro con spalline sottili. Accanto a lei il marito, 60 anni, in abito scuro, sempre allegro e sorridente anche con il personale di sala.

All’uscita del locale i due hanno trovato una folla festante: qualche sorrido, parole gentili, e poi George e Amal sono saltati in macchina per tornare a casa.



quarto compleanno dei loro gemelli, Ella e Alexander. Una fonte vicina alla famiglia ha detto che i due non venivano sul lago di Como da circa due anni, complice l’emergenza Covid. George Clooney e Amal sono partiti per l’Italia all’inizio dell’estate per celebrare ildei loro, Ella e Alexander. Una fonte vicina alla famiglia ha detto che i due non venivano sul lago di Como da circa due anni, complice l’emergenza

George Clooney, estate in Italia

Adesso l’attore e la moglie avvocato sono finalmente riusciti a tornare nella località lombarda. Passeranno tutta l’estate nella splendida casa di famiglia, Villa Oleandra, con loro i due figli e Rosie e un cucciolo di San Bernardo.

Nel frattempo, la star di ‘Midnight Sky’, che ha sposato l’avvocato per i diritti umani nel 2014, ha recentemente affermato di non essersi reso conto che mancava qualcosa nella sua vita fino a quando non ha incontrato Amal.

Parlando con la stampa ha ammesso: “Ci sono alcune persone che come obiettivo hanno la famiglia. Il mio non era questo. Non pensavo che senza figli non sarei stato soddisfatto. Mi sentivo come se avessi una vita abbastanza piena. Poi ho incontrato Amal e ho capito che la mia vita in realtà era sempre stata piuttosto vuota”.

Infine ha concluso: “Poi sono arrivati i miei due figli e ho avuto la conferma che la mia vita fino a quel momento era stata incredibilmente vuota”.

