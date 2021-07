Dayane Mello

Dayane Mello è nell'isola greca con l'uomo che si pensa sia la sua nuova fiamma: Andrea Turino

Un'estate molto romantica quella di Dayane Mello. La 32enne, ex gieffina vip, nelle sue storie di Instagram si è fatta mostrata in intimità con lo stesso ragazzo con cui era già stata paparazzata a fine maggio, durante un weekend trascorso sullo yacht a largo della Costiera Amalfitana.

La nuova fiamma della modella brasiliana sarebbe Andrea Turino, giovane imprenditore casertano. I due attualmente sono in vacanza a Mykonos, in Grecia, con un gruppo di amici.



L'atmosfera dell'isola è solare e rilassante e questo, a quanto sembra, contribuisce ad avvicinare la coppia. Dayane Mello e Andrea sarebbero più in sintonia che mai, come mostra la stessa modella postando scatti romantici sui social. Con lei in vacanza c'è anche Sofia, 7 anni, la figlia avuta da Stefano Sala.

Dayane Mello super romantica

Andrea Turino è amico di Soleil, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e molto vicina a Dayane. Al suo fianco la bella mora avrebbe ritrovato il sorriso, dopo la devastante perdita del fratello Lucas mentre partecipava al ‘Grande Fratello Vip’ e la recente morte della mamma, scomparsa a causa di una malattia.

In una intervista, Dayane aveva affermato: “Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io per stare bene devo avere i mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva sotto di me. Ho bisogno di un uomo”. Probabilmente la sua anima gemella è Andrea, che con lei si prepara a vivere un’intensa estate d’amore.

