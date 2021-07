Jodie Foster

L’attrice e regista statunitense ha ricevuto la Palma D’Oro alla Carriera e ha parlato del ruolo delle donne nell’industria cinematografica

Appena sbarcata a Cannes ha colpito soprattutto per il suo look. Jodie Foster, ospite d’onore al Festival di Cannes 2021, dove ha ricevuto la Palma D’Oro alla Carriera, ha volutamente ribadito che gli anni passano per tutti, sfilando sul red carpet con un taglio in stile anni ’60 e le ciocche argento che le incorniciavano il viso ben visibili. Il suo look, molto naturale come sempre, è però passato subito in secondo piano quando le parole dell’attrice statunitense hanno preso il sopravvento.

Jodie Foster alle donne: “È il momento giusto”

“Questo è il momento giusto. Mai come ora a Hollywood e nel mondo del cinema c’è l’occasione di farsi valere, la possibilità dopo anni di lotte, di vedere rappresentati tutti”, ha detto Jodie Foster in un francese perfetto, riferendosi a tutte le donne.

“It’s the right time”, ha ripetuto l’attrice, regista e produttrice, anche in inglese “perché le cose sono completamente cambiate, le prospettive per le donne sono completamente diverse. Posso dirlo con certezza: ho cominciato a recitare a 3 anni”.

“Quando ho cominciato non c’erano tante donne, escluso il reparto di costumi e make up, ora ci sono tante produttrici, registe, ci sono dei visibili progressi: siamo pronte a prenderci dei rischi e ad andare avanti verso l’uguaglianza che è ancora lontana dal compiersi”, ha evidenziato ancora l’attrice.

“Anche sul set, quando dirigi un film e degli attori, devi faticare per affermare il tuo ruolo, la tua posizione di autorità. Si aspettano da te sempre un altro trattamento”, ha concluso.

