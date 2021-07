Brian Austin Green e Sharna Burgess, Instagram

L’attore ha ritrovato l’amore con la ballerina australiana, a circa un anno dal divorzio dalla modella e attrice

“È passato molto tempo dall’ultima volta in cui sono stato con qualcuno con cui poter davvero condividere la vita”. Con questa caption e con la foto di un bacio romantico, Brian Austin Green ha condiviso su Instagram tutto il suo amore per la nuova fidanzata, la ballerina australiana Sharna Burgess.

A circa un anno dalla separazione da Megan Fox, che aveva sposato nel 2010, l’attore statunitense (famoso per il ruolo di David Silver in “Beverly Hills 90210”), dunque, è di nuovo felice. Il post pubblicato su Instagram ha ricevuto una pioggia di like, commenti e congratulazioni. Tra questi la collega e amica Shannen Doherty, che ha postato una serie di cuoricini, e la stessa Sharna che ha risposto con un romantico “Ti amo”.

Megan Fox “grata” per il nuovo amore di Brian Austin Green

Tra i commenti arrivati non è passato inosservato proprio quello di Megan Fox, ex moglie di Brian Austin Green, che si è definita “grata per Sharna“. Toni concilianti, dunque, quelli dell’attrice e modella statunitense, anche se non sono mancate le risposte di chi l’ha accusata di volersi soltanto mettere in mostra. La maggior parte dei follower, però, ritiene che Megan sia stata sincera e che davvero sia felice per la nuova relazione dell’ex marito.

Megan Fox aveva chiesto il divorzio da Brian Austin Green nel novembre 2020 dopo 10 anni di matrimonio, citando differenze inconciliabili e chiedendo la custodia legale e fisica congiunta dei loro tre figli (Noah, Bodhi e Journey).

La coppia era in crisi da alcuni anni, si era separata e poi era tornata insieme già nel 2015. L’addio definitivo è arrivato alla fine dello scorso anno, ma Megan e Brian hanno confermato di essersi lasciati già diversi mesi prima, quando Megan aveva incontrato il suo attuale fidanzato, Machine Gun Kelly, sul set del film “Midnight in the Switchgrass”.

