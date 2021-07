Jennifer Lopez e Ben Affleck

“Questo è il momento migliore della mia vita”, ha detto la cantante e attrice statunitense, felice per aver ritrovato l’amore con Ben Affleck

Mentre fotografi e paparazzi continuano a immortalarli, felici e innamorati mentre passeggiano abbracciati o trascorrono giornate in famiglia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stanno costruendo la loro vita insieme. A confermarlo è stata la stessa Jennifer Lopez, in un’intervista con Zane Lowe su “Apple Music 1”.

“Sono super felice“, ha dichiarato la cantante e attrice statunitense. “So che la gente si chiede sempre: ‘Come stai? Cosa sta succedendo? Stai bene?’ Questo è tutto. Non sono mai stata meglio”, ha aggiunto Jennifer che non nomina mai esplicitamente Ben Affleck ma indirettamente parla della sua vita anche con lui.

Jennifer Lopez racconta: “Nella vita accadono cose incredibili”

“Voglio che le persone che si prendono cura di me, alle quale tengo molto, sappiano che sono davvero arrivata a un punto della mia vita in cui stavo benissimo da sola. E penso che una volta che arrivi a quel punto ti accadono cose incredibili che non immaginavi potessero accaderti più. E quindi è qui che mi trovo, a questo punto”, ha detto ancora Jennifer. “Adoro tutto l’amore che sto incontrando sulla mia strada in questo momento e tutti gli auguri che arrivano. E voglio solo che tutti sappiano che questo è il momento migliore della mia vita”, ha concluso la cantante.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati insieme di frequente, nelle ultime settimane. Anche se nessuno dei due ha ancora “ufficializzato” la relazione, fonti vicine alla coppia confermano che la cantante sarebbe pronta a trasferirsi da Miami a Los Angeles con i figli.

