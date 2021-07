Harry Styles

L’attore e cantante, ex One Direction, sta trascorrendo le vacanze nel nostro Paese assieme a Olivia Wilde

È in Italia da alcune settimane, prima a Venezia sul set del film “My Policeman” di Michael Grandage, poi in vacanza in Toscana. Harry Styles non ha mai nascosto l’amore per il nostro Paese e continua a godersi giornate di relax assieme all’attrice Olivia Wilde.

Dopo essere stati visti e fotografati, insieme, all’Argentario, la coppia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio appassionato in barca. Una vera e propria vacanza romantica per l’attore e cantante britannico, ex membro degli One Direction, e l’attrice e regista statunitense.

Harry Styles and Olivia Wilde were spotted in Italy today. pic.twitter.com/euJ9XqT2bN — Pop Base (@PopBase) July 5, 2021

Harry Styles e i fan troppo invadenti

A documentare la loro vacanza in Italia anche numerosissimi fan, che stanno incontrando e fotografando la coppia, condividendo poi gli scatti sui social.

Fan, in alcuni casi, probabilmente, un po’ troppo insistenti e invadenti: come si vede in un breve video pubblicato su Twitter, infatti, Harry è stato costretto a riprendere alcune di loro, chiedendo “Ora basta fare foto, per favore”.

Secondo quanto riporta una delle fan che ha condiviso il video, il tono del cantante britannico sarebbe stato gentile e cortese e non arrabbiato, né Harry Styles avrebbe alzato la voce rivolgendosi alle ragazze che lo stavano fotografando.

so. on twitter ppl r saying that #harrystyles yelled at fans in italy. since i was there that night (u can even see me in the 1sec video that is all over socials) i can assure he DIDNT yell. he calmly said “no photos please” in italian. stop. he didn’t yELL pic.twitter.com/H88VhYmXiO — giòrgia (@zoooshhh) July 4, 2021

