Il campione portoghese si sta godendo mare e relax assieme alla compagna e ai figli, senza pensare al futuro

Dopo aver salutato gli Europei di calcio agli ottavi di finale, con la sconfitta del Portogallo contro il Belgio, Cristiano Ronaldo si gode le vacanze con la sua famiglia, perché “è tempo di riposare con i mie amori”.

Lo scrive lo stesso calciatore portoghese, pubblicando sui social alcuni scatti di famiglia, sul suo yacht super lussuoso. Nell foto CR7 appare sereno e rilassato con la compagna Georgina Rodriguez e i figli.

CR7, Cristiano Ronaldo Jr. e la grande somiglianza

Foto spensierate e allegre per il campione, che posa anche con suo figlio maggiore, Cristiano Ronaldo Jr., 11 anni, mostrando il fisico scultoreo ma soprattutto la grande somiglianza con il ragazzo. In tutte le foto postate con la compagna e i figli, CR7 appare davvero felice e sorridente.

Il calciatore si sta godendo le vacanze assieme a Georgina, Cristiano Jr, ai gemelli Mateo e Eva e alla piccola Alana Martina: tanto relax, dunque, prima di tornare in campo. Nelle ultime settimane si susseguono le voci su un possibile addio di CR7 alla Juventus, ma per ora il calciatore sembra godersi le vacanze e non pensare al futuro.

