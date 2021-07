Caterina Balivo

Caterina Balivo è in vacanza a Capri con suo marito e non sente affatto la nostalgia di live e registrazioni

pausa dalla Tv e, nel frattempo, si gode l’estate con il marito Guido Maria Brera. Caterina Balivo ha deciso di prendersi unadalla Tv e, nel frattempo, si gode l’con il marito

La conduttrice si trova a Capri e passa il tempo tra relax, bagni in mare, gite in barca e cene romantiche con la sua dolce metà. Come lei stessa ha recentemente confessato, la televisione non le manca affatto ed è già pronta per nuove sfide.



Le foto della vacanza sono state condivise da Caterina Balivo sulla sua pagina Instagram. Look naturale, capelli mossi e look estivo e colorato, la conduttrice televisiva ed ex modella italiana si gode l’isola campana lontana dal frastuono della città. Le foto della vacanza sono state condivise dasulla sua pagina Instagram. Look naturale, capelli mossi e look estivo e colorato, la conduttrice televisiva ed ex modella italiana si gode l’isola campana lontana dal frastuono della città.

Caterina Balivo felice in famiglia

Nell’immagine condivisa sui social, Caterina appare insieme all’uomo che ama, sposato il 30 agosto 2014 proprio a Capri e da cui ha avuto i suoi due figli, Guido Alberto (che il 29 maggio scorso ha compiuto 9 anni) e Cora (che il 16 agosto spegnerà 4 candeline). Il manager e scrittore è padre anche di Costanza e Roberto, nati dal suo precedente matrimonio.

Sul suo allontanamento dalla Tv Caterina recentemente ha detto: “Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L’ho capito in quest’anno di pandemia. Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l’ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli”.

E l’estate 2021 la fa sentire diversa, appagata e felice, anche senza la sua amatissima Tv.

