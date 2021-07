Arisa

La cantante si mostra in spiaggia al naturale, mettendo in bella mostra i "difettucci" dei quali va fiera

Arisa ha deciso di stupire tutti i suoi fan pubblicando una foto decisamente hot sui suoi canali social. La cantante lucana appare in bikini, con un look naturale che non nasconde qualche difetto del quale l’artista non si preoccupa assolutamente. ha deciso ditutti i suoi fan pubblicando unadecisamentesui suoi canali social. La cantante lucana appare in, con un look naturale che non nasconde qualche difetto del quale l’artista non si preoccupa assolutamente.

body shaming. L’immagine è stata accolta da moltissimi like perché è un inno al body positivity , il movimento che combatte la negatività e l’odio espresso dal cosiddetto



“C’a Maronna t’accumpagna. Baci da Napoli”, ha scritto la cantante accompagnando il post mentre si trova in spiaggia, alla Nabilah Luxury Beach. Si prende una pausa sotto il sole e si lascia immortalare in costume, senza paura di mostrare il suo fisico al naturale, con tutte le sue forme, senza ricorrere a ritocchini o a filtri per modificare la foto. “C’a Maronna t’accumpagna. Baci da Napoli”, ha scritto la cantante accompagnando il post mentre si trova in, alla Nabilah Luxury Beach. Si prende una pausa sotto il sole e si lascia immortalare in, senza paura di mostrare il suo fisico al naturale, con tutte le sue forme, senza ricorrere ao aper modificare la foto.

Il coraggio di Arisa

Lo scatto è accolto in modo molto positivo dai follower: “La bellezza di chi sa amarsi”, le hanno scritto in molti. “Non dare retta a chi ti dice cose brutte, sei perfetta”, hanno ribadito altri, applaudendo la scelta dell’artista giudice di ‘Amici 20’.

Ma non finisce qui, perché i commenti sono stati davvero numerosi: “Sei bellissima, ti adoro, tutte noi dovremmo prendere esempio da te e non nasconderci per paura del giudizio degli altri”, le fa notare una follower. Qualcuno sottolinea: “Quella pancetta è sexy”.

Insomma, tutti apprezzano il coraggio dell’artista che non nasconde qualche inevitabile difetto e così infonde coraggio in tutte le donne perennemente preoccupate del proprio aspetto esteriore. Un messaggio che la cantante cerca di portare avanti da tempo, spesso esponendosi in prima persona, come quando si è mostrata in topless.

