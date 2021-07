Temptation Island

Il 21enne romano ha tradito la compagna con la tentatrice Giulia. Lungo confronto al falò finale, prima dell’uscita

Si erano fatti notare subito, dalla prima puntata del programma. Tommaso e Valentina, coppia romana, 21 anni lui, quasi 40 lei. Tommaso e Valentina non sono passati inosservati, non tanto per la differenza d’età, ma per gli atteggiamenti di lui, molto geloso e possessivo nei confronti della fidanzata. Questo il motivo principale che aveva spinto la coppia, insieme da più di un anno, a partecipare a “Temptation Island”. Nel corso della seconda puntata Tommaso e Valentina sono stati protagonisti assoluti, con la loro relazione che ha preso, rapidamente, una piega inaspettata.

Tommaso e Valentina, falò immediato di Temptation Island per il bacio con Giulia

Durante la seconda puntata di “Temptation Island”, Valentina è stata messa di fronte a una serie di video in cui Tommaso appariva evidentemente attratto dalla tentatrice Giulia. L’epilogo è stato un bacio tra il ragazzo romano e la bella tentatrice, senza nascondersi, di fronte alle telecamere. “Ormai è fatta. Lo sai che per me è la fine? Non ci dovevi essere qua. Tu sei perfetta, sia dentro che fuori”, ha detto Tommaso a Giulia. A quel punto il falò di confronto immediato, chiesto da Valentina, è stato inevitabile. “Sono entrato qui parlando a tutti del nostro amore, sicuro che tu ti saresti comportata bene. Non ho fatto niente per ripicca, però. Mi sono sentito di fare quello che ho fatto. Lo sai che sono un ragazzo insicuro, io volevo vederti comportarti come una donna sposata”, ha detto Tommaso. “Non ho dubbi sui tuoi sentimenti”, ha risposto Valentina, senza sbilanciarsi troppo nei confronti del ragazzo. Alla fine Tommaso ha chiarito: “Un sentimento come il nostro non può finire così. Dobbiamo uscire insieme, per parlare”. Valentina, però, non ha voluto sentire ragioni: “Torno a casa da sola”.

La storia di Tommaso e Valentina ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. La seconda puntata di “Temptation Island”, su Canale5 in prima serata, ha messo a segno 3 milioni 526 mila telespettatori con uno share del 23.02%.

