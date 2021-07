L'attore racconta le difficoltà iniziali con i genitori della compagna 24 anni più giovane di lui

Farnesi, che il prossimo 19 luglio compirà 52 anni, ha confessato che all’inizio i genitori della ragazza, con cui ormai condivide la sua vita da 7 anni, non accettavano il legame. “Il padre mi era un po’ ostile”, ha svelato l’artista toscano.

Lucya all’epoca stava per compiere 21 anni anni, Farnesi 45. “Il padre soprattutto, che è un, mi era un po’ ostile. Non vedeva di buon occhio non solo la mia età, ma anche la mia professione”, ha proseguito.