La Figc inserirà il brano cantato “A far l’amore comincia tu”nella playlist che sarà utilizzata questa sera

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, annunciando uno speciale omaggio che gli azzurri di Roberto Mancini faranno a Raffaella Carrà prima dell’inizio del match contro la Spagna, semifinale a Euro 2020.

Per ricordare la cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva scomparsa ieri all’età di 78 anni, la Federazione italiana ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist (utilizzata come sottofondo durante il riscaldamento prima dell’inizio della partita) “A far l’amore comincia tu”, uno dei suoi brani più famosi e amati .

Un ricordo che sarà di certo apprezzato anche dai tifosi spagnoli dato che la conduttrice, in Spagna, era amatissima. Il principale quotidiano sportivo nazionale, “Marca”, oggi ha titolato così la prima pagina: “Qué fantastica esta fiesta”, non solo in vista dell’attesa sfida tra Italia e Spagna, ma anche per omaggiare la Carrà con un altro suo brano famosissimo.

