Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge non ha sintomi, ma dovrà seguire due settimane di autoisolamento

Kate Middleton è in auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata data dalla Bbc, che ha citato una nota di Kensington Palace. “Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l’auto-isolamento in casa”, si legge nella nota.

Kate Middleton assente alla messa per il personale sanitario

Kate, assieme al marito, il principe William ieri avrebbe dovuto presenziare a una messa alla cattedrale di St. Paul in onore del personale del servizio sanitario nazionale (Nhs), impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus, ma non era presente.

Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, Kate Middleton sarebbe entrata in contatto con il positivo lo scorso venerdì, ma risulta negativa ai test effettuati. Kate la scorsa settimana è stata a Wembley, in occasione della partita tra Inghilterra e Germania, e anche a Wimbledon per assistere ai match di tennis, e in tutti i casi si è sempre sottoposta ai tamponi previsti. Kate e William avevano ricevuto la prima dose di vaccino a maggio. La duchessa di Cambridge sta osservando i 10 giorni di isolamento domestico, prescritti dalle regole britanniche, a Kensington Palace.

