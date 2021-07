Jennifer Garner

L’attrice affronta una sessione in palestra con la madre, che le fa da personal trainer

Jennifer Garner è nota per condividere sui social media i video della sua quotidianità, mentre cucina o aiuta la sua famiglia. L’attrice di “Alias”, ex moglie di Ben Affleck, ama postare video di attimi trascorsi con le persone speciali per lei. Di recente è diventato virale un video di Jennifer, 49 anni, che si allena assieme alla madre Pat, Patricia Ann Garner, 83 anni.

Jennifer Garner e la madre Pat in palestra

“Mia madre ha iniziato ad allenarsi all’età di 80 anni e a 83, sotto la guida del suo amato allenatore Mike Irving, ed è diventata un’esperta”, scrive Jennifer nella caption. “Naturalmente ho chiesto alla mamma di allenarmi durante una recente visita da lei. Grazie a Apple e HGTV per aver portato la mia donna preferita in perfetta forma”, scrive ancora l’attrice.

Nel video si vedono Jennifer e la mamma compiere una sessione piuttosto lunga, un circuito composto da numerosi esercizi. Nella clip, che dura circa quattro minuti, Pat guida Jennifer nell’allenamento, mentre fa battute divertenti, spiegando come tenga d’occhio il suo percorso attraverso il suo Apple Watch e rivelando che le piace guardare la Tv mentre si allena.

Jennifer Garner pubblica spesso video con i membri della sua famiglia. Di recente ha postato un altro video, mentre si trova nella fattoria di famiglia e aiuta lo zio. “Sono sempre pronta ad aiutare in fattoria, zio Robert”, scrive l’attrice mentre indossa un casco protettivo e sale su una macchina per pulire un campo e tagliare l’erba. Dopo i primi attimi di incertezza, Jennifer appare subito a suo agio alla “guida”.

