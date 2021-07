Ennio Morricone

Il Campidoglio ha deciso di intitolare l’Auditorium Parco della Musica al grande compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone

Ennio Morricone veniva a mancare esattamente un anno fa, il 6 luglio 2020. Per l’occasione il Campidoglio ha deciso di intitolare la casa romana della musica per eccellenza, l’Auditorium Parco della Musica al grande compositore e direttore d’orchestra, perché “questa era anche casa sua”, come spiegato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Sulla targa svelata all’Auditorium si legge: “La sindaca Virginia Raggi e l’Assemblea capitolina intitolano questo luogo di cultura e di spettacolo al maestro Ennio Morricone nell’anniversario della scomparsa. 6 luglio 2021”.

Ennio Morricone, il ricordo del figlio Marco: “Papà vivrà grazie ai suoi scritti”

“È estremamente emozionante per mia madre e per noi essere qui”, ha detto il figlio maggiore, Marco Morricone, “perché si celebra la memoria di mio padre Ennio che ha dedicato la sua vita alla musica e alla città di Roma. Papà questo forse non lo poteva neanche sognare, se ci vede ne andrà molto orgoglioso. Noi per primi avremmo desiderato una cosa così importante. Questo luogo mi evoca una marea di ricordi. Papà entrava con molta timidezza, con tante insicurezze ma anche tante consapevolezze. E scusate se mi commuovo, ma papà vivrà grazie ai suoi scritti e a questo gesto così importante”.

“Con questa targa celebriamo un maestro che ha dato tanto e ha vissuto per la musica. Ciascuno di noi ha nel cuore le sue creazioni che hanno accompagnato anche il grande cinema“, ha detto la sindaca Virginia Raggi, che ha aggiunto: “Credo che Ennio sia un grande esempio anche per i giovani per la sua dedizione e la sua tenacia. Forse questa targa è una cosa piccola, ma simbolicamente è molto importante perché da oggi la sua casa lo ricorderà in modo evidente. Renzo Piano ha accolto con gioia la nostra richiesta di integrare il nome dell’Auditorium a quello del maestro. Spero che oggi sia l’inizio di una celebrazione permanente a Ennio Morricone”.

Presenti alla cerimonia anche amici e colleghi di Ennio Morricone, a cominciare dal regista Giuseppe Tornatore. E ancora, tra gli altri, l’assessore romano alla Crescita Culturale Lorenza Fruci, la presidente e l’ad della Fondazione Musica per Roma Claudia Mazzola e Daniele Pitteri, il sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Dall’Ongaro, il sovrintendente del Teatro dell’Opera, Carlo Fuortes.

