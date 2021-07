Demi Moore

Demi Moore e la figlia Rumer Willis sono volate a Santorini per godere del mare limpido e dei tramonti mozzafiato

Grecia per Rumer Willis. La mar Egeo fra bagni nell’acqua cristallina e gite in barca, raccontando ai follower quanto sia felice di essere con sua figlia attraverso alcune foto postate sulla sua pagina Instagram. Vacanza super rilassante inper Demi Moore e sua figlia. La diva si trova a Santorini e si gode ilfra bagni nell’acqua cristallina e gite in barca, raccontando ai follower quanto sia felice di essere con sua figlia attraverso alcune foto postate sulla sua pagina Instagram.

Demi, 58 anni, appare in perfetta forma e sembra che per lei il tempo non trascorra mai, con i capelli al vento e il sorriso smagliante accanto alla giovane Rumer, 32 anni.



Madre e figlia sembrano due sosia, entrambe con un bikini rosso che mette in risalto il fisico perfetto. Rumer è la figlia maggiore della diva e del suo ex marito Bruce Willis. I due attori sono genitori anche di Scout, 29 anni, e Tallulah, 27. Tutte nate dal matrimonio celebrato nel 1987 e finito nel 2000. Madre e figlia sembrano due, entrambe con un bikini rosso che mette in risalto il fisico perfetto. Rumer è la figlia maggiore della diva e del suo ex marito. I due attori sono genitori anche di Scout, 29 anni, e Tallulah, 27. Tutte nate dal matrimonio celebrato nel 1987 e finito nel 2000.

Demi Moore mamma felice

Mamma e figlia hanno deciso di ritagliarsi un po’ di tempo da sole e così sono volate in Grecia. Spezzoni della bellissima vacanza vengono condivisi ogni giorno con i follower, che possono ammirare le due donne attraverso foto e video postati da entrambe.

Rumer è una influencer molto seguita sui social, ma ha anche deciso di seguire le orme dei suoi famosissimi genitori. L’anno scorso, la giovane diva ha recitato in ‘9-1-1’ della Fox nel ruolo della musicista Georgia, rimasta ferita in un treno deragliato nell’episodio intitolato ‘What’s Next?‘.

Rumer ha recitato anche in sei dei progetti dei suoi genitori: ‘Now and Then’ (1995), ‘Striptease’ (1996), ‘The Whole Nine Yards’ (2000), ‘Hostage’ (2005), ‘Fox’s Empire’ (2017-18), e ‘Air Strike’ (2018).

