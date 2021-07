L'ex manager di Britney Spears ha raccontato che la cantante cerca di eludere la sorveglianza del padre tutore

A raccontarlo è stato l’ex manager Sam Lutfi. L’uomo afferma che la cantante ha dovuto prendere in prestito telefoni da sconosciuti per chiamarlo, perché pensa che sia sotto stretta sorveglianza, anche sotto il profilo delle comunicazioni.

Recentementeè andata in, in California, per chiedere che la tutela legale sia. In aula la cantante ha raccontato di aver subito numerosi abusi per mano di suo padre e di essere stata costretta a lavorare 7 giorni su 7, come una schiava.