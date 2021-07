Britney Spears

La mamma della popstar ha descritto quanto accaduto e quello che prova nei confronti della figlia

“Sentimenti contrastanti”. Così la madre di Britney Spears, Lynne, ha definito quello che ha provato e prova in relazione alla situazione della figlia. Nei giorni scorsi, dopo aver testimoniato personalmente in tribunale, la popstar si è vista respingere dal giudice la richiesta di rimuovere la tutela legale, che suo padre Jamie mantiene su di lei dal 2008 e che non le consente di essere completamente libera.

Lynne addolorata e preoccupata per la figlia Britney Spears

“Non so cosa pensare, provo dolore e preoccupazione”, ha confidato Lynne Spears al magazine “The New Yorker” e ha aggiunto: “Ho sentimenti contrastanti su tutto”. Secondo quanto rivelato dal magazine, la madre di Britney è molto riservata e parla poco della vicenda.

Nel corso della conversazione si sarebbe più volte scusata, spiegando che “avrebbe potuto riattaccare bruscamente se altri membri della famiglia fossero entrati e l’avessero sentita e scoperta mentre parlava con un giornalista”. “The New Yorker” ha anche rivelato che la stessa Britney Spears avrebbe chiamato il numero di emergenza per denunciare abusi nell’ambito della sua situazione, il giorno prima della sua testimonianza, lo scorso 23 giugno.

Dopo la decisione del tribunale, che ha negato la richiesta di rimozione della tutela legale, il padre di Britney, Jamie Spears ha presentato una petizione alla Corte per indagare sulle accuse di abuso fatte dalla figlia, nel corso della sua testimonianza.

