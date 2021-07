Pippo Inzaghi

L’ex calciatore e allenatore del Brescia aspetta un bambino dalla compagna Angela, conosciuta quando era Venezia

Un post condiviso da Filippo Inzaghi (@pippoinzaghi)

“Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore… siamo già pazzi di te!”. Con questo post su Instagram e alcuni scatti assieme alla compagna Angela Robusti, Pippo Inzaghi ha annunciato che presto diventerà papà.

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… allora capisci che sarà per sempre”, scrive ancora il tecnico del Brescia.

Pippo Inzaghi e la pandemia, unione rafforzata

Il post di Inzaghi è stato condiviso anche dalla compagna Angela Robusti. Filippo e Angela si sono conosciuti circa quattro anni fa, quando lui allenava il Venezia. La convivenza “forzata” durante la pandemia, aveva spiegato la stessa Angela, che si occupa di organizzazione di eventi, aveva contribuito molto a rafforzare la loro unione.

Numerosi i commenti al post di amici e colleghi della coppia. Da Marco Materazzi ad Antonio Conte. Tra le reazioni più affettuose quella di Gaia Lucariello, la moglie di Simone, fratello di Pippo, che ha postato un cuore in risposta alla foto pubblicata dall’ex calciatore. Dopo due stagioni trascorse sulla panchina del Benevento, Pippo Inzaghi allenerà, nel prossimo campionato, il Brescia, che dal 7 luglio sarà in ritiro con la squadra a Darfo Boario Terme.

