Leonardo Spinazzola, calciatore della Roma e della nazionale azzurra, sarà operato dopo il brutto infortunio nel corso della partita contro il Belgio

“Ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova. Dopo la tempesta c’è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene”.

Con queste parole Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, incoraggia il calciatore della Roma e della nazionale azzurra, che dovrà essere operato dopo il brutto infortunio nel corso della partita con il Belgio, quarto di finale di Euro 2020.

“Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo… nessuno lo sa… ma oggi il treno per te si ferma qui… Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa”, scrive ancora la moglie di Spinazzola, postando una foto del figlio, Mattia, 3 anni, che indica il papà in tv.

Spinazzola verso la Finlandia per l’intervento: “E ora si parte”

Lo stesso Leonardo Spinazzola ha pubblicato un post su Instagram insieme a tutta la sua famiglia. “La forza del lupo è il branco, La forza del branco è il lupo. E ora si parte”, questo il messaggio condiviso sui social. Il calciatore giallorosso, infatti, è volato ieri pomeriggio dall’aeroporto di Roma Ciampino per la Finlandia dove è atteso dal professor Orava per un consulto. Successivamente sarà operato per la ricostruzione del tendine d’Achille del piede sinistro.

Chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola

Nata in Puglia, a San Severo, Miriam Sette ha vissuto con la famiglia a Foligno. Ha conosciuto Leonardo circa 11 anni fa, grazie ad amici, e dopo il matrimonio la coppia ha avuto due figli: Mattia, 3 anni, e Sofia, nata il 28 febbraio scorso. Miriam è appassionata di danza, palestra e fitness.

