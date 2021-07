Katy Perry

Dopo essere stati a Venezia e in Grecia, Katy Perry e Orlando Bloom sono arrivati nel mare della Turchia. La coppia è stata paparazzata mentre...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) Continua la vacanza europea super romantica di Orlando Bloom e Katy Perry. Dopo essere stati a Venezia (fra giri in gondola e selfie davanti ai monumenti) e in Grecia, l’attore e la cantante si sono spostati in Turchia

per godersi spiagge bianche e mare limpido.

La coppia è stata paparazzata mentre era intenta a scambiarsi un bacio appassionato in acqua. Entrambi sono apparsi di ottimo umore e più felici che mai. Katy Perry (36 anni) e Orlando Bloom (44 anni) hanno passato il tempo a ridere e scherzare fra una tintarella e un tuffo nel mare cristallino.

Il tutto senza mai dimenticare la routine quotidiana dedicata al fitness, che vede entrambi sempre impegnati per restare in perfetta forma.

L’amore fra Katy Perry e Orlando Bloom

Katy e Orlando hanno iniziato a frequentarsi nel 2016. L’anno successivo si sono lasciati per poi ritrovarsi definitivamente a febbraio 2018. La coppia si è fidanzata ufficialmente l’anno successivo e ha dato il benvenuto alla piccola Daisy Dove nell’agosto 2020.

Parlando durante l’ultima edizione di ‘L’Officiel Usa’, Katy ha parlato della sua dolce metà non solo per il modo in cui tratta la figlia, ma anche per come si comporta da padre con il suo primo figlio Flynn, nato dalla relazione con Miranda Kerr.

“Ho capito che lui poteva essere il padre dei mie figli”, ha detto la cantante. “Ho potuto vedere la sua gentilezza, l’empatia, la cura e la tenerezza. L’ho corteggiato”, ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata