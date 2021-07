Ben Affleck e Jennifer Lopez

La coppia avvistata sempre più felice e innamorata, prima con i figli, poi da sola negli Hamptons

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez & Ben Affleck (@lopezaffleck)

Abbracciati, innamorati e felici. Ben Affleck e Jennifer Lopez non sfuggono agli scatti dei paparazzi, immortalati nel corso della festa del 4 luglio, l’indipendenza degli Stati Uniti, mentre passeggiavano negli Hamptons.

Baci durante la passeggiata a Long Island e sguardi di intesa tra i due. La coppia è in sintonia anche nel look, entrambi in felpa bianca e pantalone chiaro. Con loro anche la produttrice e socia di Jennifer, Elaine Goldsmith-Thomas e il marito Dan Thomas.

Ben Affleck e Jennifer Lopez al parco giochi tra figli, risate e relax

Gli scatti concludono un weekend che la coppia ha trascorso insieme alla famiglia, paparazzata più volte. Ben Affleck e Jennifer Lopez, infatti, hanno trascorso una giornata in visita agli Universal Studios con Max ed Emme, i gemelli di Jennifer, e Samuel, il figlio più piccolo di Ben.

A inizio estate una fonte aveva rivelato che Jennifer Lopez si sarebbe trasferita da Miami a Los Angeles con i figli per stare più vicina a Ben Affleck e che avrebbe trascorso parte della sua estate negli Hamptons, cosa che effettivamente sta succedendo.

“Starà tra Los Angeles e gli Hamptons quest’estate, ma Los Angeles sarà la sua base”, aveva detto la fonte a “E!”. “Sta cercando la scuola per i suoi figli in autunno. È entusiasta di questo nuovo inizio con Ben. Presto avranno una casa loro a Los Angeles”, aveva concluso l’insider.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata