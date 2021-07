Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha deciso di regalare ai suoi followers qualche frammento di 'Cambia El Paso', mostrando qualche in anteprima uno spezzone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

‘Cambia El Paso’, sta per uscire in tutto il mondo. E Jennifer Lopez per l’occasione ha deciso di fare un grandissimo regalo a tutti i suoi fan, intonando qualche nota in un video postato sulla sua pagina Instagram. Il suo nuovo singolo,, sta per uscire in tutto il mondo. Eper l’occasione ha deciso di fare un grandissimoa tutti i suoi fan, intonando qualche nota in un video postato sulla sua pagina

Capelli mossi, look sbarazzino e un sorriso smagliante che mostra tutta la sua felicità per l’amore ritrovato con Ben Affleck, Jennifer Lopez canta qualche nota del brano in spagnolo, menzionando anche il suo collaboratore Rauw Alejandro.

Il singolo è in uscita lunedì 5 luglio 2021, un modo per distinguerlo dalla concorrenza visto che negli Stati Uniti la nuova musica viene tradizionalmente rilasciata il venerdì.

L’artista nel video intona solo pochi secondi della sua canzone, poi gira la telecamera verso il suo pc, mostrando qualche frammento del video di accompagnamento già pronto per la pubblicazione ufficiale.

Jennifer Lopez a tutta musica

La star ha concluso il suo post ironico scherzando su quanto si stesse godendo la sua nuova musica con l’hashtag “#WorkingHardOrHardlyWorking”.

J.Lo è apparsa come sempre bellissima e seducente, ma anche molto orgogliosa del singolo che rappresenta la prima traccia completamente nuova da novembre 2020, anno di pubblicazione di ‘In The Morning’.

“È il simbolo di una relazione oscura e unilaterale e della consapevolezza che non puoi cambiare nessun altro… puoi solo cambiare te stesso!!!” aveva scritto J.Lo. su Instagram quando aveva presentato in anteprima il singolo.

“Coltiva le tue ali e allontanati da chiunque o da qualsiasi cosa che non apprezzi veramente tutto ciò che hai da offrire”.

E lei, in questi ultimi mesi, probabilmente lo ha fatto, ritrovando l’ amore perduto di Ben Affleck

