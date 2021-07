Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, si mostra molto seducente sulla sua pagina Instagram

Jasmine Carrisi è diventata molto popolare sui social e proprio qui la figlia di Albano Carrisi ha deciso di mostrare il suo lato più hot.

La giovane figlia del cantante pugliese si è mostrata ai fan in bikini e con pose decisamente provocanti, nelle quali ha messo in evidenza il suo lato b. Le foto sono state condivise su Instagram e hanno collezionato tantissimi like, tra cui anche quelli inviati dalla mamma Loredana e dalla zia Raffaella.



Jasmine Carrisi ha compiuto 20 anni lo scorso 15 giugno ed è lanciatissima nel suo nuovo progetto musicale. Giocando sui social si è si fatta vedere con indosso un costume turchese: il sopra è classico a triangolo, con i lacci più lunghi del solito avvolti intorno alla torace fin quasi al punto vita. Il sotto è sgambatissimo e molto ridotto.

Jasmine Carrisi gioca con i fan

Jasmine gioca con l’obiettivo, dimostrando grande disinvoltura fra sguardi ammiccanti e pose provocanti. In moltissimi apprezzano, m ci sono anche utenti un po’ scandalizzanti dall’atteggiamento della ragazza.

“Leggo molti commenti sotto le mie foto in costume da parte di persone scandalizzate. Mi viene spontaneo chiedere: ma siete mai andati al mare?”, scrive Jasmine nelle sue storie. Insomma, non ha paura di replicare a chi la ritiene troppo seducente per la sua età.

E così continua a divertirsi senza crearsi troppi problemi su chi non è d’accordo nel suo modo di utilizzare i social…

