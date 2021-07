Le riprese della nuova edizione di “Vite da copertina - Tutta la verità su...”, sarebbero già iniziate, a Milano

Dopo essere tornata in Italia e aver trascorso alcuni giorni al mare, nella sua amata Sardegna, Elisabetta Canalis è di nuovo a Milano. La showgirl ha postato un video mentre passeggia in bicicletta al centro, a poche ore dall’annuncio del suo ritorno in tv.

Otto anni dopo la conduzione di “Zelig” con Katia Follesa e Davide Paniate, infatti, tornerà sul piccolo schermo per la nuova edizione di “Vite da copertina – Tutta la verità su…”, programma di TV8.

Il format, che va in onda dal 2018, racconta, sotto forma di documentario con puntate monografiche, la storia di star del cinema, della tv e dello spettacolo, personaggi famosi italiani e stranieri. Le riprese della trasmissione sarebbero iniziate pochi giorni fa nella sede Sky di Milano Rogoredo e questo giustificherebbe il rientro dell’ex velina a Milano.

Elisabetta Canalis in Italia, tra Milano e la Sardegna

Elisabetta è tornata in Italia da Los Angeles, dove vive, a metà giugno, e da allora ha postato una serie di scatti prima nella stessa Milano, sua città d’adozione, poi in Sardegna, la sua terra natale, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza con il marito Brian Perri e la figlia, Skyler Eva, sei anni a settembre.

