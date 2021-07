Anniversario “abbinato” per la coppia, come ricorda lo stesso ex calciatore, ironizzando sul look, sempre perfetto, suo e della sua famiglia

“22 anni dopo, ancora abbinati agli abiti”. Con un post ironico, ma anche molto romantico, David Beckham festeggia i 22 anni di matrimonio con la moglie Victoria.

“Buon anniversario ti amo così tanto e grazie per avermi regalato i nostri fantastici bambini, così possiamo vestire tutti allo stesso modo”, scrive ancora l’ex calciatore e dirigente sportivo, postando una serie di scatti, nel corso degli anni, con la moglie Victoria, nei quali sono sempre vestiti in maniera abbinata, stesso stile e stessi colori.

L’ultima foto, poi, è uno scatto di famiglia assieme ai quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, tutti sempre con un look perfettamente abbinato.

David Beckham e Victoria Adams, anniversario romantico

David Beckham e Victoria Adams, ex delle Spice Girls, si sono sposati il 4 luglio 1999. Anche Victoria ha pubblicato sui social un romantico montaggio di alcune scene di coppia, tappe importanti della loro vita insieme, con la caption: “I love you David! Happy Anniversary”. E il figlio maggiore Brooklyn, nato nel marzo 1999, ha pubblicato una storia su Instagram, condividendo il post del padre, con la scritta: “Buon anniversario mamma e papà, vi amo!”. Brooklyn è il maggiore dei quattro figli di David e Victoria. Dopo di lui sono arrivati Romeo, nato nel 2002, Cruz nato nel 2005 e Harper nato nel 2011.

