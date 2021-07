Alena Seredova

Alena Seredova sta trascorrendo i primi giorni di vacanza con il compagno Alessandro Nasi, la piccola Charlotte Vivienne e un gruppo di amici

Amici, mare, buon cibo e relax. Sono iniziate così le vacanze di Alena Seredova, partita da Forte dei Marmi verso le Cinque Terre, dove ha trascorso i primi giorni di luglio con il compagno Alessandro Nasi, la piccola Charlotte Vivienne e un gruppo di amici. Mancano soltanto i figli David Lee e Louis Thomas Buffon, che sono con il papà Gigi. Alena, però, fa sentire il suo affetto ai due figli maggiori, anche a distanza, taggandoli nelle stories.

Alena Seredova, vacanze serene con i figli ed il compagno Alessandro Nasi

Insieme a lei e al compagno Alessandro, in vacanza c’è la piccola Charlotte, nata nel maggio 2020. Gruppi sorridenti, tavolate allegre e divertite, passeggiate, mare e sole: ecco cosa mostrano i post del weekend alle Cinque Terre pubblicati da Alena e dai suoi amici.

Alena Seredova, 43 anni, non nasconde mai il profondo amore per i suoi primi due figli Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11 anni, avuti con l’ex marito Gigi Buffon. Alena ha ritrovato la felicità con il compagno Alessandro Nasi, da cui ha avuto Charlotte, ma nelle scorse settimane, rispondendo a una domanda su Instagram, ha spiegato che non si vedrebbe in una “famiglia allargata”, perché “è contro la mia natura”.

