Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

L’ex protagonista di “Uomini e Donne” ha annunciato che avrà un altro bambino con il compagno Pietro Tartaglione

“It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti…”. Rosa Perrotta ha annunciato così che il bambino che aspetta sarà un maschio. L’ex tronista di “Uomini e Donne” lo ha comunicato con un post su Instagram, pubblicando alcune immagini del “gender reveal” party.

“Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici, Ti aspettiamo Mario Achille”, ha scritto la Perrotta, incinta di quattro mesi, postando immagini assieme al compagno Pietro Tartaglione e al loro primo bambino, nato nel 2019.

Rosa Perrotta, gender reveal: arriva un altro maschio

Un piccolo party per rivelare il sesso del bambino per Rosa, che indossava un abito bianco in toulle, e Pietro, che hanno deciso, così, di rivelare il sesso e anche il nome del piccolo in arrivo. “Alcuni mi hanno contestato il nome Achille, ma io lo trovo bellissimo, ed è un nome su cui io e il papà siamo stati subito d’accordo. Come l’ho presa io? Speravo fosse una femminuccia, volevo vedere come ci sarebbe venuta. Però devo dire che ci sarà un compagno di giochi per il fratellino, e in tanti mi dite che due figli dello stesso sesso semplificano un po’ le cose”, ha raccontato ancora Rosa.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: “Siamo strafelici”

“Siamo strafelici e devo ammettere che io, sia con il primo figlio che con lui, ho azzeccato il sesso. Sentivo che sarebbero stati maschi. E non mi sono sbagliata. Certo non ci sarà una piccola ‘me’, mi sarebbe piaciuto crescere una bambina che sicuramente si sarebbe presa il suo posto in un mondo ancora troppo maschilista”.

E sulla prima battuta fatta da Pietro, ha precisato: “Ha detto ‘vabbè il terzo sarà femmina!’. Giuro che il prossimo che mi dice una cosa del genere, lo blocco su Instagram! Due è il numero perfetto”, ha concluso ridendo Rosa.

