Al matrimonio del rapper Lele Blade, il cantante napoletano era in compagnia della bella fidanzata

Dopo i rumors delle ultime settimane, arrivano le prime foto “ufficiali” di Gigi D’Alessio con la sua nuova fidanzata, Denise Esposito. L’occasione è stata il matrimonio dell’amico rapper del cantante partenopeo, Lele Blade e la modella Barbie Blade, nomi d’arte di Alessandro Arena e Maggie Suarez.

Un matrimonio sfarzoso, ricco di luci e musica, dove gli sposi sono stati protagonisti assoluti. Lei con un abito bianco, sontuoso e un lunghissimo strascico, lui con un look completamente “white”, emozionati e felici il giorno delle nozze, che si sono svolte a Casoria, in provincia di Napoli.

Oltre agli sposi, però, un’altra coppia ha rubato la scena: sono stati proprio Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise Esposito alla loro prima uscita “ufficiale”. La bella compagna del cantante napoletano indossava un elegante abito rosso, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram da alcuni partecipanti alla cerimonia e dagli stessi sposi.

“Denise Esposito e Gigi D’Alessio si amano, sono una coppia ben assestata”

La conferma, dunque, che la coppia fa sul serio. Nei giorni scorsi un’amica della ragazza aveva rivelato al settimanale “Di Più”: “Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”.

