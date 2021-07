Stefano De Martino

Una nuova vacanza in barca insieme e già le voci sulla coppia Stefano De Martino e Paola Di Benedetto sono sempre più insistenti...

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto nuova coppia dell’estate? C’è chi è pronto a scommetterci. Il ballerino e presentatore sarebbe riuscito a conquistare la bella influencer, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Le voci sui due si rincorrono da inizio giugno, quando Paola ha trascorso alcuni giorni in barca con Stefano e altri amici. Poi è arrivato l’annuncio della fine della storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dopo tre anni, come spiegato dalla stessa ragazza su Instagram.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto, nuovo amore estivo?

Così le voci di un nuovo amore sotto il sole estivo si sono intensificate. Negli ultimi giorni entrambi hanno pubblicato foto sui social mentre erano in barca, ancora una volta in costiera amalfitana. Nessuna immagine in cui Stefano e Paola sono insieme, ma la stessa location sembra essere una prova.

Nelle scorse settimane i due erano in barca insieme in compagnia di amici e di Adelaide De Martino, sorella di Stefano e amica di Paola Di Benedetto. Proprio lei li avrebbe presentati e, secondo i rumors degli ultimi giorni, il ballerino da tempo avrebbe intrapreso un corteggiamento serrato nei confronti di Paola che, adesso, sembrerebbe aver ceduto.

