Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nonostante la cantante abbia un accordo con la piattaforma online, la coppia, al momento, tiene molto alla propria privacy

Una voce sempre più ricorrente sta occupando le pagine dei tabloid statunitensi: Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero lanciare un reality show su di loro e sul loro amore.

Il reality potrebbe andare in onda su Netflix, alla luce dell’accordo che la cantante ha con la piattaforma, attraverso la sua società di produzione, per fornire contenuti al canale online.

“Lei e Ben ci vanno piano, dopo l’esperienza con il film ‘Gigli’ (‘Amore estremo’ del 2003, ndr) che fu un flop, ma un reality show sarebbe qualcosa di completamente diverso, potrebbe essere divertente”, ha rivelato un insider, come riporta il sito “Gossip Cop”.

Jennifer Lopez: accordo con Netflix

Al momento non si conoscono altri dettagli sulla possibilità che davvero i “Bennifer” realizzino un reality sulla loro vita insieme. L’accordo con Netflix c’è, ma per quello Jennifer Lopez si è impegnata a produrre film, mentre non sono mai stati menzionati reality show, precisa ancora “Gossip Cop”.

La storia tra Ben Affleck e Jennifer Lopez pare andare a gonfie vele, ma al momento la coppia sembra voler mantenere una certa privacy, tanto che nessuno dei due ha ancora postato ancora foto insieme sui propri profili social ufficiali. Da qui a un reality, dunque, il passo sembrerebbe decisamente grande e, in questo momento, molto azzardato.

Quello che appare certo è invece il trasferimento di Jennifer Lopez da Miami a Los Angeles, dove vive l’attore. Ancora non si sa se i due andranno a convivere, ma come confermano fonti vicine alla coppia, Jennifer e Ben “fanno davvero sul serio”.

